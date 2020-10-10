Suriyeli arkeolog tarihi taşa dokuyor

Suriye’deki iç savaş nedeniyle Mardin’e göç eden arkeolog Sabah Kasem Garguli tarihi kalıntılara benzer heykeller yapıyor.

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Mardin'e gelen arkeolog Garguli, burada heykel yapmaya başladı. Savaşın izlerini silmek için her an heykel yapan Garguli'nin eserleri arasında Çatalhöyük’te bulunan doğurgan kadın heykeli, Sümerler, Asurlar, Akadlar ve birçok tarihte yer edinmiş kavimlere ait figürler, Göbekli Tepe’de bulunan tabletlere benzeyen eserler yer alıyor.

Çalışmaları ile ilgili bilgi veren Garguli, 64 yaşında olduğunu ve Suriye’nin Amuda şehrinde doğduğunu söyledi. Garguli, "Amerika ve Almanya’daki üniversitelerde arkeoloji bölümünü okudum. 2013’te Mardin’e geldim. Arkeolojik kalıntıların heykellerini yapıyorum. Burada sadece Türkçe bilmediğim için bir yerlere gidip göremiyorum. 18 kitap yazdım. Mezopotamya ve Mardin'le ilgili kitap yazdım. Makalelerimin yer aldığı kitabım, şiir divanım ve çevirilerim var. Annem Mardin’de Gazi Okulu’nda, Nusaybin ve Şanlıurfa'da öğretmenlik yaptı. Daha sonra Suriye’ye göç ettik. Bunlarla birlikte antika koleksiyonum var. Belirli dönemlerde kullanılmış temel ihtiyaç malzemeleri olan çatal, kaşık, tabak, bardak, madeni para da koleksiyonumun arasında" dedi.

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