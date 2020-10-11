Bakan Soylu, Sakarya’da saldırıya uğrayan işçileri memleketlerinde ziyaret etti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Cumhurbaşkanımızın her birinize selamları var. Bana da talimatı var, gönülleri kırılmışsa gönüllerini al dedi"

İçişleri Bakanı Süleyman soylu, Sakarya'da fındık toplarken saldırıya uğrayan Mardinli vatandaşları memleketlerinde ziyaret etti. Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, "Bana talimatı var, gönülleri kırılmışsa gönüllerini al dedi" diye konuştu.

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Mardin’e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya’ya fındık toplarken işverenin saldırısına uğrayan Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ köyü Der mezrasında ikamet eden Demir ailesine ziyarette bulundu. Aile büyüğü Kasım Demir, Bakan Soylu'ya devlet erkanı ve valinin yanlarında olduğunu belirterek, önemli olanın bir daha böyle bir olayın yaşanmaması olduğunu söyledi.



"O insanlar adına özür diliyorum"

Bakan Soylu, memlekette huzur olduğunu, çocukların artık okullarına rahatlıkla gittiklerini ifade etti. Kendilerini kuvvetlendirecek tek şeyin birlik ve beraberlik olduğunu kaydeden Bakan Soylu, "Ailedeki huzuru bozmak isteyenler olur. Yani bir ailenin içerisine girmek istiyorlar, dağıtmak istiyorlar. Köyün birliğini, beraberliğini bozmak istiyorlar, hep var. Biz bunlara karşı dik duracağız. Birbirimize kol kola daha güçlü görüneceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Kimisi işini yapacak, kimisi tarlasını ekecek. Hep sizin yanınızdayız, bunu bütün köye söylüyorum. Hep sizin yanınızdayız. Benim hayatımın büyük bölümü uzun zamandır buralarda geçti. Huzurun temini için, buraların kalkınması için, gelişmesi için. Daha güzel bir noktaya gelebilmesi için. Çocuklarımızın okuması için, doktor olabilmesi için. Huzur içerisinde olursak, beraberliğimizi yüzyıllardır yaşadığımız beraberliğimizi devam ettirirsek, bize top vursa bir şey olmaz. Sen bu söylenen sözlerden dolayı üzüntünü ifade ediyorsun. Ben de o insanlar adına özür diliyorum. Bu davranışları kabul etmeyiz. Onun için hep beraberiz. Başkalarına fırsat vermeden inşallah çoluk çocuğumuzu hayırla yetiştirip memlekette onların çok güzel yaşamalarını temin ederiz. Cumhurbaşkanımızın her birinize selamları ve muhabbetleri var. Allah razı olsun, bu sabah konuştuk. Buraya geleceğimizi de kendisine söyledik. Her birinize ayrı ayrı, bana da talimatı var. Gönülleri kırılmışsa, gönüllerini al dedi" şeklinde konuştu.

Bakan Soylu bir süre Demir ailesi ile görüştükten sonra köyden ayrılarak Nusaybin ilçesine geçti. Bakan Soylu’ya Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, AK Parti Milletvekili Cengiz Demirkaya, Mazıdağı Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhsin Duran Kalkan, Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen eşlik etti.

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