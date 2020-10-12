Çobanların elektrik sorununu taşınabilir rüzgar gülü yaparak çözdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çobanların elektrik sorununu taşınabilir rüzgar gülü yaparak çözdü

DHA

Çobanların elektrik sorununu taşınabilir rüzgar gülü yaparak çözdü


Selim KAYA/MARDİN (DHA)MARDİN'in Mazıdağı ilçesi Yağmur köyünde yaşayan ve yazın ailesinin hayvanlarını otlatan lise öğrencisi Mehmet Emin Kaya (17), arazide telefon şarjı konusunda sıkıntı yaşayınca atık malzemelerden yaptığı taşınabilir rüzgar gülü ile elektrik üretmeyi başardı. Köyün diğer çobanlarının da telefonlarını şarj etmek için yanına geldiği Kaya'nın şimdiki hedefi pancar motorundan otomobil yapmak.
Mazıdağı ilçesi Yağmur köyünde yaşayan Mardin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Mehmet Emin Kaya, köydeki hayvanları otlatarak ailesine yardımcı oluyor. Hayvanları otlatırken aynı zamanda telefon ve radyo da kullanan Kaya, taşınabilir şarj cihazının kapasitesi yetmeyince, bu sorunu çözmek için internette araştırma yaptı. Daha önce büyüklerini gördüğü elektrik üreten rüzgar güllerini hatırlayan Kaya, evdeki atık malzemeleri kullanarak, taşınabilir rüzgar gülü yaptı. Arazide yaşadıkları elektrik sorununa çözüm bulan ve köydeki diğer çobanların da elektrik ihtiyacı için yanına geldiği Kaya'nın şimdiki hedefi pancar motorundan otomobil yapmak.
'HAYATI KOLAYLAŞTIRACAK YÖNTEMLER BULMAYA ÇALIŞIYORUM'
Hayatı kolaylaştıracak yöntemler bulmaya çalıştığını ifade eden Kaya, "Gece gündüz çalıştığım için şarj cihazı yetmiyordu. Elimde iki seçenek olarak rüzgar enerjisi ve de güneş paneli vardı. Güneş paneli için de kışın bir tane akü gerekiyor. Akü de taşımak biraz zor oluyordu. Ben de rüzgar enerjisinden yapayım dedim. Evdeki atık malzemelerle böyle bir şey çıkarttım. Gerçekten de bize çok yardımcı oluyor. Evdeymişiz gibi şarj cihazı takıyorsun. Hemen şarj oluyor. Bu ve buna benzer daha bir sürü projem var. İmkanlar el verirse yapmayı düşünüyorum. Rüzgar gülünden Gaziantep Nur Dağı'nda bundan daha büyükleri var. Oradan geçerken baktım. İnternetten sistemlerine baktım. Onlar bayağı büyük olduğu için böyle küçük bir tane yaptım. Boş zamanlarımda genellikle bu tür şeylerle uğraşıyorum" dedi.
GELECEKTE BİR OTOMOBİL ÜRETMEYİ DÜŞÜNÜYORUM
Geleceğe dair birçok planının olduğunu ve bir otomobil de üretmeyi düşündüğünü anlatan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Mesela şu an ilçeye gidip gelmekte biraz sıkıntı yaşıyorum. Otomobiller pahalı olduğu için almakta sıkıntı çekiyoruz. Bunun için kendime özel bir araç yapmaya çalışıyorum. Şu anda malzemelerimin yarısını toplamış bulunmaktayım. Yarısı kalmış, onları da inşallah toplarsam o projeyi hayata geçireceğim ve ilçeye gidip gelmede artık sıkıntı çekmeyeceğim. Otomobilim bir tane pancar motorundan oluşacak. Bayağı güçlü bir motordur. Onu arka tekerleklere bağlayacağım. Bu şekilde bir şase oluşturduk şu anda. Ona bir tane römork yapacağım. Köydeki gündelik işlerimi ve ilçeye gidip gelişlerimi kolaylaştıracak." 
'BİZİ BÜYÜK BİR DERTTEN KURTARDI'
Taşınabilir rüzgar gülünden faydalanan çoban Osman Temel, Kaya'nın kendilerini büyük bir dertten kurtardığını belirterek, şunları kaydetti:
"Telefonlarımızı şarj ediyoruz. Mehmet Emin kardeşimizin yaptığı bu çalışmadan dolayı biz de çok mutlu olduk. Malumunuz sürekli çöldeyiz. Koyunların, hayvanların yanındayız. Böyle bir sistem yapmış. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Çok mağdur oluyorduk. Acil bir şey olduğunda eve ulaşamıyorduk. Şimdi kardeşimizin sayesinde çok net bir şekilde eve ulaşabiliyoruz. Şarjımız yanımızda. Sanki evdeymişiz gibi. Çok rahat, çok basit. Sadece rüzgarın etkisiyle dönüyor, şarjımız oluyor."DHA-Genel Türkiye-Mardin / Mazıdağı Selim KAYA
2020-10-12 08:08:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Soylu, darbedilen fındık işçilerinden özür diledi
YEREL HABERLER Bakan Soylu, darbedilen fındık işçilerinden özür ...
Bakan Soylu, Sakarya’da saldırıya uğrayan işçileri memleketlerinde ziyaret etti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Cumhurbaşkanımızın her birinize selamları var. Bana da talimatı var, gönülleri kırılmışsa gönüllerini al dedi"
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Sakarya’da saldırıya uğrayan işçileri ...
Suriyeli arkeolog tarihi taşa dokuyor
YEREL HABERLER Suriyeli arkeolog tarihi taşa dokuyor
Bağ bozumu mevsiminde bulamaç ve pestiller pişirilmeye başlandı
YEREL HABERLER Bağ bozumu mevsiminde bulamaç ve pestiller ...
Avrupa Şampiyonu Hatice Özkan’dan pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına destek
YEREL HABERLER Avrupa Şampiyonu Hatice Özkan’dan pandemi sürecinde ...
Yüz yüze eğitime başlayacak ilkokul ve köy okulları için koordinasyon planlama toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Yüz yüze eğitime başlayacak ilkokul ve köy okulları ...
Mardin'de bağ bozumunda sona gelindi
YEREL HABERLER Mardin'de bağ bozumunda sona gelindi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X