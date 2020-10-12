Çobanların elektrik sorununu taşınabilir rüzgar gülü yaparak çözdü



Selim KAYA/MARDİN (DHA)MARDİN'in Mazıdağı ilçesi Yağmur köyünde yaşayan ve yazın ailesinin hayvanlarını otlatan lise öğrencisi Mehmet Emin Kaya (17), arazide telefon şarjı konusunda sıkıntı yaşayınca atık malzemelerden yaptığı taşınabilir rüzgar gülü ile elektrik üretmeyi başardı. Köyün diğer çobanlarının da telefonlarını şarj etmek için yanına geldiği Kaya'nın şimdiki hedefi pancar motorundan otomobil yapmak.

Mazıdağı ilçesi Yağmur köyünde yaşayan Mardin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Mehmet Emin Kaya, köydeki hayvanları otlatarak ailesine yardımcı oluyor. Hayvanları otlatırken aynı zamanda telefon ve radyo da kullanan Kaya, taşınabilir şarj cihazının kapasitesi yetmeyince, bu sorunu çözmek için internette araştırma yaptı. Daha önce büyüklerini gördüğü elektrik üreten rüzgar güllerini hatırlayan Kaya, evdeki atık malzemeleri kullanarak, taşınabilir rüzgar gülü yaptı. Arazide yaşadıkları elektrik sorununa çözüm bulan ve köydeki diğer çobanların da elektrik ihtiyacı için yanına geldiği Kaya'nın şimdiki hedefi pancar motorundan otomobil yapmak.

'HAYATI KOLAYLAŞTIRACAK YÖNTEMLER BULMAYA ÇALIŞIYORUM'

Hayatı kolaylaştıracak yöntemler bulmaya çalıştığını ifade eden Kaya, "Gece gündüz çalıştığım için şarj cihazı yetmiyordu. Elimde iki seçenek olarak rüzgar enerjisi ve de güneş paneli vardı. Güneş paneli için de kışın bir tane akü gerekiyor. Akü de taşımak biraz zor oluyordu. Ben de rüzgar enerjisinden yapayım dedim. Evdeki atık malzemelerle böyle bir şey çıkarttım. Gerçekten de bize çok yardımcı oluyor. Evdeymişiz gibi şarj cihazı takıyorsun. Hemen şarj oluyor. Bu ve buna benzer daha bir sürü projem var. İmkanlar el verirse yapmayı düşünüyorum. Rüzgar gülünden Gaziantep Nur Dağı'nda bundan daha büyükleri var. Oradan geçerken baktım. İnternetten sistemlerine baktım. Onlar bayağı büyük olduğu için böyle küçük bir tane yaptım. Boş zamanlarımda genellikle bu tür şeylerle uğraşıyorum" dedi.

GELECEKTE BİR OTOMOBİL ÜRETMEYİ DÜŞÜNÜYORUM

Geleceğe dair birçok planının olduğunu ve bir otomobil de üretmeyi düşündüğünü anlatan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesela şu an ilçeye gidip gelmekte biraz sıkıntı yaşıyorum. Otomobiller pahalı olduğu için almakta sıkıntı çekiyoruz. Bunun için kendime özel bir araç yapmaya çalışıyorum. Şu anda malzemelerimin yarısını toplamış bulunmaktayım. Yarısı kalmış, onları da inşallah toplarsam o projeyi hayata geçireceğim ve ilçeye gidip gelmede artık sıkıntı çekmeyeceğim. Otomobilim bir tane pancar motorundan oluşacak. Bayağı güçlü bir motordur. Onu arka tekerleklere bağlayacağım. Bu şekilde bir şase oluşturduk şu anda. Ona bir tane römork yapacağım. Köydeki gündelik işlerimi ve ilçeye gidip gelişlerimi kolaylaştıracak."

'BİZİ BÜYÜK BİR DERTTEN KURTARDI'

Taşınabilir rüzgar gülünden faydalanan çoban Osman Temel, Kaya'nın kendilerini büyük bir dertten kurtardığını belirterek, şunları kaydetti:

"Telefonlarımızı şarj ediyoruz. Mehmet Emin kardeşimizin yaptığı bu çalışmadan dolayı biz de çok mutlu olduk. Malumunuz sürekli çöldeyiz. Koyunların, hayvanların yanındayız. Böyle bir sistem yapmış. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Çok mağdur oluyorduk. Acil bir şey olduğunda eve ulaşamıyorduk. Şimdi kardeşimizin sayesinde çok net bir şekilde eve ulaşabiliyoruz. Şarjımız yanımızda. Sanki evdeymişiz gibi. Çok rahat, çok basit. Sadece rüzgarın etkisiyle dönüyor, şarjımız oluyor."DHA-Genel Türkiye-Mardin / Mazıdağı Selim KAYA

2020-10-12 08:08:55



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