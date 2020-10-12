MHP Mazıdağı 1. Olağan Kongresi gerçekleşti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP Mazıdağı 1. Olağan Kongresi gerçekleşti

İHA

MHP Mazıdağı 1. Olağan Kongresi gerçekleşti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mardin'in Mazıdağı 1. Olağan Kongresi gerçekleşti. Tek liste halinde girilen kongrede başkanlığa Faysal Çakar seçildi.
Mazıdağı ilçesinde bir düğün salonun da düzenlenen törene MHP Mardin İl Başkanı Ferhan Bozkuş, il yönetimi ve çok sayıda partili katıldı. Kongrede konuşan MHP Mardin İl Başkanı Bozkuş, Devlet Bahçeli’nin önderliğinde Türk milletine hizmet etmek adına var güçleriyle çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Bozkuş, ''Aziz dava arkadaşlarım, partimizin Mazıdağı kongresinde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyor, sizlere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Şimdiden kongremizin hayırlara vesile olmasını cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Kongre münasebetiyle liderimiz Devlet Bahçeli’nin selam ve tebriklerini iletmek istiyorum. Antik şehrimiz Mardin’in her bir ilçesinde kongre heyecanımız ayrı bir coşku ile yaşanıyor. Bundan büyük bir mutluluk duyuyorum. Davamızın ve partimizin kalkınması, kutlu yürüyüşüne devam etmesi adına kongremizdeki birlik ve beraberlik esintisinden büyük mutluluk duyuyorum. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin önderliğinde Türk milletine hizmet etmek adına var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Mazıdağı teşkilatımızın bu anlamda gayretlerini görüyor ve takdir ediyorum. Kongremizin Mazıdağı ilçesin, partimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum'' dedi.
Tek liste ile gidilen kongrede MHP Mazıdağı İlçe Başkanlığına Faysal çakar seçildi. Seçim sonrası konuşan Çakar, şunları söyledi:
''Bugün burada bir ülkü etrafında toplanmak için bize önderlik etmiş, yol göstermiş, ömrünü turan ve Türkiye ülküsüne adamış başbuğumuz Alparslan Türkeş beye ve ebediyete intikal etmiş bütün dava arkadaşlarıma Allah’tan rahmet diliyorum. Bilindiği gibi siyaset kurumu toplum hayatında meydana gelen sorunlara zamanında vakıf olmak hatta öngörü ile sorunlar daha doğmadan tedbirler geliştirmekle yükümlüdür. Bu durumda ancak toplumla bütünleşmiş bir anlayışla mümkündür. Tepeden inmeci veya kapkaç anlayışıyla siyaset yapan günü kurtarmayı yönetmek olarak algılayan, gücü ele geçirince o gücü kendilerine verenlerin unutanların kalıcı olmayacakları muhakkaktır. Bu nedenledir ki Milliyetçi Hareket Partisi parti içi demokrasiyi ve bütün mensuplarının katılımı ile siyaset üretme ve tatbik etme tarzını ilke edinmiştir. Her zaman halkla iç içe olmayı politikasının temeli olarak belirlemiştir. Milliyetçi Hareket Partisi bir inanç hareketidir. Milliyetçi Hareket Partisi, geçmişten geleceğe uzanan bir köprüdür. 50 yıllık geçmişte, tecrübeye ve onurlu bir mücadeleye sahip olan partimiz başbuğ Alparslan Türkeş’in başlattı kutlu mücadelesini liderimiz Devlet Bahçeli’nin emrinde ve izinde ara vermeden sürdürüyor. Türkiye’nin her dönemine damga vuran Türk milliyetçiliği ve Milliyetçi Hareket Partisi devletimizin temeli olduğu gibi aynı zamanda fikir kaynağıdır. Biz Türk milliyetçileri, ülkücülerde bu kaynaktan beslenen iman erleriyiz'' diye konuştu.
Konuşmaların ardından Çakar tebrikleri kabul etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çobanların elektrik sorununu taşınabilir rüzgar gülü yaparak çözdü
YEREL HABERLER Çobanların elektrik sorununu taşınabilir rüzgar gülü ...
Bakan Soylu, darbedilen fındık işçilerinden özür diledi
YEREL HABERLER Bakan Soylu, darbedilen fındık işçilerinden özür ...
Bakan Soylu, Sakarya’da saldırıya uğrayan işçileri memleketlerinde ziyaret etti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Cumhurbaşkanımızın her birinize selamları var. Bana da talimatı var, gönülleri kırılmışsa gönüllerini al dedi"
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Sakarya’da saldırıya uğrayan işçileri ...
Suriyeli arkeolog tarihi taşa dokuyor
YEREL HABERLER Suriyeli arkeolog tarihi taşa dokuyor
Bağ bozumu mevsiminde bulamaç ve pestiller pişirilmeye başlandı
YEREL HABERLER Bağ bozumu mevsiminde bulamaç ve pestiller ...
Avrupa Şampiyonu Hatice Özkan’dan pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına destek
YEREL HABERLER Avrupa Şampiyonu Hatice Özkan’dan pandemi sürecinde ...
Yüz yüze eğitime başlayacak ilkokul ve köy okulları için koordinasyon planlama toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Yüz yüze eğitime başlayacak ilkokul ve köy okulları ...
Mardin'de bağ bozumunda sona gelindi
YEREL HABERLER Mardin'de bağ bozumunda sona gelindi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X