MHP Mazıdağı 1. Olağan Kongresi gerçekleşti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mardin'in Mazıdağı 1. Olağan Kongresi gerçekleşti. Tek liste halinde girilen kongrede başkanlığa Faysal Çakar seçildi.

Mazıdağı ilçesinde bir düğün salonun da düzenlenen törene MHP Mardin İl Başkanı Ferhan Bozkuş, il yönetimi ve çok sayıda partili katıldı. Kongrede konuşan MHP Mardin İl Başkanı Bozkuş, Devlet Bahçeli’nin önderliğinde Türk milletine hizmet etmek adına var güçleriyle çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Bozkuş, ''Aziz dava arkadaşlarım, partimizin Mazıdağı kongresinde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyor, sizlere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Şimdiden kongremizin hayırlara vesile olmasını cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Kongre münasebetiyle liderimiz Devlet Bahçeli’nin selam ve tebriklerini iletmek istiyorum. Antik şehrimiz Mardin’in her bir ilçesinde kongre heyecanımız ayrı bir coşku ile yaşanıyor. Bundan büyük bir mutluluk duyuyorum. Davamızın ve partimizin kalkınması, kutlu yürüyüşüne devam etmesi adına kongremizdeki birlik ve beraberlik esintisinden büyük mutluluk duyuyorum. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin önderliğinde Türk milletine hizmet etmek adına var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Mazıdağı teşkilatımızın bu anlamda gayretlerini görüyor ve takdir ediyorum. Kongremizin Mazıdağı ilçesin, partimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum'' dedi.

Tek liste ile gidilen kongrede MHP Mazıdağı İlçe Başkanlığına Faysal çakar seçildi. Seçim sonrası konuşan Çakar, şunları söyledi:

''Bugün burada bir ülkü etrafında toplanmak için bize önderlik etmiş, yol göstermiş, ömrünü turan ve Türkiye ülküsüne adamış başbuğumuz Alparslan Türkeş beye ve ebediyete intikal etmiş bütün dava arkadaşlarıma Allah’tan rahmet diliyorum. Bilindiği gibi siyaset kurumu toplum hayatında meydana gelen sorunlara zamanında vakıf olmak hatta öngörü ile sorunlar daha doğmadan tedbirler geliştirmekle yükümlüdür. Bu durumda ancak toplumla bütünleşmiş bir anlayışla mümkündür. Tepeden inmeci veya kapkaç anlayışıyla siyaset yapan günü kurtarmayı yönetmek olarak algılayan, gücü ele geçirince o gücü kendilerine verenlerin unutanların kalıcı olmayacakları muhakkaktır. Bu nedenledir ki Milliyetçi Hareket Partisi parti içi demokrasiyi ve bütün mensuplarının katılımı ile siyaset üretme ve tatbik etme tarzını ilke edinmiştir. Her zaman halkla iç içe olmayı politikasının temeli olarak belirlemiştir. Milliyetçi Hareket Partisi bir inanç hareketidir. Milliyetçi Hareket Partisi, geçmişten geleceğe uzanan bir köprüdür. 50 yıllık geçmişte, tecrübeye ve onurlu bir mücadeleye sahip olan partimiz başbuğ Alparslan Türkeş’in başlattı kutlu mücadelesini liderimiz Devlet Bahçeli’nin emrinde ve izinde ara vermeden sürdürüyor. Türkiye’nin her dönemine damga vuran Türk milliyetçiliği ve Milliyetçi Hareket Partisi devletimizin temeli olduğu gibi aynı zamanda fikir kaynağıdır. Biz Türk milliyetçileri, ülkücülerde bu kaynaktan beslenen iman erleriyiz'' diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çakar tebrikleri kabul etti.

