Mardin'deki köylerde tüm kademelerdeki okulların açılmasına karar verildi

Mardin ve ilçelerine bağlı köylerdeki tüm kademelerde eğitimin açılmasına karar verildi.

Mardin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında olağanüstü toplandı. Korona virüs vaka sayılarına göre riskli olarak değerlendirilen yerleşim yeri olmadığından dolayı, Mardin genelindeki tüm köy ve kasabalarda, tüm kademelerdeki okulların, tüm sınıflarında bugünden itibaren eğitim ve öğretime başlanmasına karar verildi.

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