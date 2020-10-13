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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dicle Elektrik Mardin İl Müdürü Homan muhtarlarla bir araya geldi

İHA

Dicle Elektrik Mardin İl Müdürü Homan muhtarlarla bir araya geldi

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Mardin İl Müdürlüğü görevine getirilen Halil Homan, muhtarlar ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Homan ziyaretlerde tebrikleri kabul ederken, dilek ve şikayetlerle yakından ilgilendi.
Dicle Elektrik Mardin İl Müdürlüğü görevine geçtiğimiz hafta başlayan Halil Homan, Artuklu ilçesine bağlı mahallelerde görev yapan 50 muhtarla bir araya geldi. İl Müdürü Halil Homan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek muhtarların talep ve önerilerini dinledi. Muhtarların zor ve çok önemli bir görevi yürüttüklerini vurgulayan Homan, “Ziyaret için muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Kendileriyle sürekli diyalog halinde mahallelerimizin enerjiyle ilgili sorunlarını gidermeye devam edeceğiz. Bugüne kadar Mardin’de değişik görevlerde bulunarak halkımıza hizmet ettik. Şimdi yeni bir görev verildi. Bu yeni görevimizde de öncelikli hedefimiz hizmet olacak. Pozitif bir gündemle işlerimize yoğunlaşacağız, muhtarlarımızın da desteğiyle Mardin için güzel sonuçlar alacağız” dedi.

Ortaköylü vatandaşlar da ziyaret etti
Halil Homan’a diğer bir tebrik ziyareti ise merkez Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy mahallesi sakinlerinden oluşan bir grup vatandaş tarafından yapıldı. Ziyarette Ortaköylü vatandaşların taleplerini dinleyen ve not alan İl Müdürü Homan, hizmet konusunda herkese eşit mesafede olacağını söyledi. Homan, tüketicilerin memnuniyeti için tüm imkanları seferber edeceklerini belirterek, “Müşteri memnuniyeti ve enerji kalitesini arttırmak amacıyla altyapı ve şebekenin iyileştirilme yatırımları artarak devam edecek. Bu kapsamda Ortaköy’de de çalışmalarımız aralıksız sürüyor. İleriye dönük ve köklü çözümler üretecek yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Bu yatırımlar ile enerji şebekesini yenileyerek güçlendiriyor, dolayısıyla müşterilerimizin daha kaliteli ve kesintisiz elektrik almalarını sağlıyoruz” diye konuştu.

13 milyonluk yatırımı inceledi
Öte yandan Mardin İl Müdürü Halil Homan, göreve başlar başlamaz sahaya çıkarak, devam eden yatırım çalışmalarını yerinde inceledi. Şar, Yenikapı, Ensar, Eminettin, Latifiye, Necmettin, Ulucami, Teker, Şehidiye, Çabuk, Medrese mahalleleri ile çarşı merkezinde devam eden elektrik hatlarının yer altına alınması çalışmalarını inceleyen Homan, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yatırım çalışmaları sırasında vatandaşların mağdur edilmemesini isteyen Homan, “Bu yatırımlarla kalıcı biçimde tedarik sürekliliği sağlamaya çalışıyoruz. Yukarı Mardin olarak bilinen bölgede sit alanına uygun biçimde yapmakta olduğumuz 13 milyon 84 bin liralık yatırımlarla hem görsel kirliliği ortadan kaldıracak hem de kaliteyi artıracağız. Bu mahallelerimizde 5 bin 800 abonemiz yapılan yatırımlardan büyük fayda görecek. Yine bu mahallelerde 940 adet estetik aydınlatma apliği ile tarihi sokaklarımızı estetik bir şekilde aydınlatacağız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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