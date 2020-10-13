Mardin hazır giyim sektörüne bilgilendirme toplantısı

Mardin’in Midyat ilçesinde hazır giyim sektörü temsilcilerine Dicle Kalkınma Ajansı tarafından teknik destek programı tanıtımı ve kaynak verimliliği bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Midyat’ta hazır giyim tekstil sektörü temsilcilerine, DİKA’nın 2020 yılı teknik destek programı tanıtımı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2020 yılı teması olarak belirlediği kaynak verimliliği konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. DİKA’nın Mardin Yatırım Destek Ofisi tarafından gerçekleştirilen toplantı Mardin Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (MARGİSAD) ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya MARGİSAD üyesi hazır giyim tekstil imalatı yapan çok sayıda şirket temsilcisi katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan DİKA Mardin Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Fatih Akgül, bu programı düzenleme amaçlarını anlattı. Özel sektöre yönelik olarak bu yıl ilk kez Teknik Destek Programı kapsamında destek vereceklerini aktaran Akgül, Mardin’de faaliyet gösteren tekstil ve hazır giyim firmalarının kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi için ajansın bu desteğinden yararlanılması gerektiğini vurguladı. Akgül, program kapsamında yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlanacağını belirtti.

Ardından DİKA Mardin Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Suat Uçar tarafından önce ajansın 2020 yılı Teknik Destek Programı ile ilgili sunum yapıldı. Daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2020 yılı teması olarak belirlediği kaynak verimliliği hakkında katılımcılara detaylı bilgi verildi.

Toplantının sonundaki değerlendirme bölümünde, katılımcıların konuyla ilgili merak ettikleri sorular cevaplandırıldı. Hazır giyim imalatçılarının sorun ve beklentileri hakkında fikir alış verişinde bulunulduktan sonra program sona erdi.

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