Kızıltepeliler tarihi Şeyh Selim Mescidinin ibadete açılmasını istiyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde vatandaşlar, ilçedeki nadir tarihi eserlerden biri olan Şeyh Selim Kümbeti ile aynı alanda bulunan Şeyh Selim Mescidinin restore edilip ibadete açılmasını istiyor.

Kızıltepe ilçesinde bulunan önemli tarihi eserlerden biri olan Şeyh Selim Kümbetinin Artuklular döneminde kalma Kızıltepe Ulu Cami döneminde yapıldığı tahmin ediliyor. Yeni Mahalle'de Şeyh Selim Mezarlığı yerleşkesinde kümbet, türbe ve Şeyh Selim Mescidi de bulunuyor. İlçe sakinleri uzun bir süredir ibadete kapalı olan mescidin bakımının yapılıp ibadete açılmasını istiyor.

Bakımsızlıktan harabeye dönen mescidin tekrar ibadete açılması gerektiğini ifade eden Murat Uğurlu, "Burası bizim aile mezarlığımız. Dedelerimiz, ninelerimizin mezarları burada bulunuyor. Burada bulunan mescit çocukluğumdan beri hep kapalı. Mescidin açılmasını istiyoruz. Burada namaz kılıp şükür duası etmek isteriz. En azından Şeyh Selim gibi büyük bir evliyanın burada bulunması bizlere onur ve gurur verici" dedi.

Vatandaşlardan Mehmet Ünal ise "Mescidin açılmasını istiyoruz. Burada ziyarete gelen kişiler hem ziyaret yapsın hem de namazlarını da kılabilsin. Temiz olsun, herkes saygıyla gelsin. Bu bizim için bir değerdir bir kıymettir" diye konuştu.

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