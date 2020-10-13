Mardin Büyükşehir Belediyesi yol çalışmalarının büyük bölümünü bitirdi

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Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından, ilçelerde başlatılan asfaltlama çalışmalarının büyük bölümü bitirilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın talimatları doğrultusunda yol çalışmalarına hız veren Fen İşleri Daire Başkanlığı Kırsal Yollar Şube Müdürlüğü, merkez Artuklu, Kızıltepe ve Mazıdağ ilçelerinde başlatmış olduğu grup ve kırsal yollarda ki çalışmalarının büyük bölümünü bitirerek hizmete sundu.

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