Evlat nöbetini Mardin'den sürdüren baba: Oğlumun yolunu kestiler, kızımı dövdüler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evlat nöbetini Mardin'den sürdüren baba: Oğlumun yolunu kestiler, kızımı dövdüler

DHA

Evlat nöbetini Mardin'den sürdüren baba: Oğlumun yolunu kestiler, kızımı dövdüler


Selim KAYA/MARDİN, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 149 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdürürken, polis memuru oğulları Vedat Kaya (28), 2015'te Lice ilçesinde kaçırılan Emine-Şeyhmus Kaya çifti, oturma eylemlerine, koronavirüs salgını nedeniyle Mardin'deki evlerinde devam ediyor. Şeyhmus Kaya, terör örgütü PKK yandaşlarının kendilerine Mardin'de de huzur vermediklerini belirterek, "Bir yere gidemiyorum. Adamlar burada da beni rahat bırakmıyorlar. 2-3 sefer oğlumun yolunu kesmişler, liseye giden kızımı da dövdüler. Sonuna kadar devletin yanındayız" dedi.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, geçen yıl 3 Eylül'de HDP il binası önünde oturma eylemine başladı. Aileler oturma eylemlerini sürdürürken, 24 Temmuz 2015'te Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan polis memuru Vedat Kaya'nın annesi Emine ile babası Şeyhmus Kaya, il binası önünde yaklaşık 9 ay sürdürdükleri oturma eylemine, ileri yaşları nedeniyle ara vermek zorunda kaldı. Eylemlerine Mardin'deki evlerinde devam eden Şeyhmus Kaya, ilk fırsatta tekrar HDP il binası önüne giderek eylemlerine devam edeceklerini belirterek, "Altı senedir oğlumdan hiçbir haber almadım. Bu virüs nedeniyle eve geldik. Gitmeyi düşünüyorum ama durumum müsait değil" dedi.
'OĞLUMUN KAÇIRILMASINDA HDP'NİN BÜYÜK PAYI VAR'
Oğlunun kaçırılmasında HDP'nin büyük payı olduğunu dile getiren Kaya, "Her ne kadar PKK bizim çocuklarımızı aldıysa da bunda yüzde 90 HDP'nin payı var. Biz devletle yan yana bu PKK'yı bitirmeye çalışıyoruz. Biz devletimizin yanındayız. Bir evlat değil, canımızla, kanımızla devletimizin yanındayız. Ben oğlumu 6 senedir görmüyorum. İki oğlum da asker. Akşamları çıkıyorum, kapının önüne geliyorum, o tepeye çıkıyorum, oraya gidiyorum, buraya gidiyorum. Sanki dört duvarın içindeyim. Duvar beni sıkıştırıyor" diye konuştu.
'LİSEYE GİDEN KIZIMI DÖVDÜLER'
Terör örgütü yandaşlarının kendilerini rahat bırakmadığını ifade eden Kaya, şunları kaydetti:
"Ben bir yere gidemiyorum. Adamlar burada da beni rahat bırakmıyorlar. İki, üç sefer oğlumun yolunu kesmişler. İki, üç sefer liseye giden kızımı dövdüler. Sonuna kadar devletin yanındayız. Bir gün ben bu hakkımı HDP'den alacağım. İnanıyorum, çünkü benim oğlumun götürülmesinde yüzde 90 HDP'nin parmağı var. Ben çocuğumu bir gün devletin kurtaracağına inanıyorum. İnşallah yakın bir zamanda devlet benle oğlumu kavuşturacak. İnşallah ben onun sesini duyacağım. Ben onun sesine hasret kaldım. Yani uzaktan da olsa sesini duymak istiyorum."
Kaya, oğlunun yolunun kesilmesi ve kızının dövülmesi ile ilgili olarak şikayette bulunduğunu da kaydettiDHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA
2020-10-14 09:20:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin’de yılın son koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Mardin’de yılın son koordinasyon kurulu toplantısı ...
Mardin Büyükşehir Belediyesi yol çalışmalarının büyük bölümünü bitirdi
YEREL HABERLER Mardin Büyükşehir Belediyesi yol çalışmalarının büyük ...
Kızıltepeliler tarihi Şeyh Selim Mescidinin ibadete açılmasını istiyor
YEREL HABERLER Kızıltepeliler tarihi Şeyh Selim Mescidinin ibadete ...
Tek akciğeriyle korona virüsü yendi Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan ve küçükken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle sol akciğeri alınan Tuna, aile ziyaretinde korona virüse yakalandı Kronik hastaları ölüme götüren korona virüse yakalanan Tuna, 9 gün hastanede tedavi gördü 14 gün boyunca evde karantinada kalan Tuna, 23 günün sonunda korona virüsü yenmeyi başardı
YEREL HABERLER Tek akciğeriyle korona virüsü yendi Mardin'in ...
Mardin hazır giyim sektörüne bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER Mardin hazır giyim sektörüne bilgilendirme toplantısı
Dicle Elektrik Mardin İl Müdürü Homan muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Dicle Elektrik Mardin İl Müdürü Homan muhtarlarla bir ...
Mardin'de proje yazma uzmanı programı devam ediyor
YEREL HABERLER Mardin'de proje yazma uzmanı programı devam ediyor
Mardin'de yüz yüze eğitimde ikinci kademe
YEREL HABERLER Mardin'de yüz yüze eğitimde ikinci kademe
Mardin'deki köylerde tüm kademelerdeki okulların açılmasına karar verildi
YEREL HABERLER Mardin'deki köylerde tüm kademelerdeki okulların ...
Mardin'de bin 200 okul dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Mardin'de bin 200 okul dezenfekte edildi
Habur Sınır Kapısında araç kuyruğuna çözüm toplantısı
YEREL HABERLER Habur Sınır Kapısında araç kuyruğuna çözüm toplantısı
MHP Mazıdağı 1. Olağan Kongresi gerçekleşti
YEREL HABERLER MHP Mazıdağı 1. Olağan Kongresi gerçekleşti
Çobanların elektrik sorununu taşınabilir rüzgar gülü yaparak çözdü
YEREL HABERLER Çobanların elektrik sorununu taşınabilir rüzgar gülü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X