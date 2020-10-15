Mardin'de uygulamalı ders ve stajlar durduruldu

Mardin'de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulamalı ders ve stajların ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğu belirtildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs tedbirlerini görüşmek üzere Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında toplandı. İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde beceri eğitimi ve ders uygulaması yapacak olan öğrencilerin, hastaneler ve diğer sağlık kurumlarında sosyal hareketliliği, sağlık personeli ve hastalarla teması ve bunlara bağlı bulaş riskini artırabileceği düşünüldüğünden korona virüs tedbirleri kapsamında, kentte lise ve üniversite öğrencilerinin mesleki beceri eğitimlerinin, uygulamalı ders ve stajların ikinci bir karara kadar yapılmamasına karar verildi.

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