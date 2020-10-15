Mardin'de üç çevre projesi hayata geçiyor

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, kentte hayata geçirilecek üç projenin tanıtım toplantısına katıldı.

Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen proje tanıtım toplantısına Vali Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan ve teknik personeller katılım sağladı. Diyarbakır Kapı Otopark Projesinin bitirilip hizmete sunulması, Dikey Bahçe Projesinin revize edilerek hizmete açılması ve Orta Refüj Sulama Sistemi Projesinin bitirilmesi konularının ele alındığı toplantıda Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, bu üç projeyi en yakın zamanda hayata geçireceklerini söyledi. Vali Demirtaş, "Bu üç proje bizler için önemli. Bizler Diyarbakır Kapı Otopark Projesini bitirip hayata geçirdiğimizde tarihi Mardin’imizin trafik problemini tamamen ortadan kaldıracağız. Belediyemizin bu hizmeti hayata geçtiğinde vatandaşlarımız ve ilimize gelecek olan yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz gönül rahatlığıyla gezebilecekler. Dikey Bahçe Projemizi de revize edeceğiz. Bahçe boyunca ilimiz ve ilçelerimizde bulunan tarihi yapılar ve belirli noktalarımızın siluetleri bulunacak. Böylece İlimizi ziyaret edecek misafirler Dikey Bahçe Projemizde bir nevi gezi rehberi ile karşılaşıp daha fazla bilgi sahibi olacak. Bir diğer üçüncü projemiz ise Orta Refüj Sulama Sistemi Projesi. Bu projemiz bittiğinde hem orta refüjlerimiz hem de yol kenarında bulunan ağaçlarımız sulanmış olacak. Böylelikle şehrimiz daha yeşil bir görüntüye kavuşacak ve oluşabilecek kazaların da önüne geçmiş olacağız" dedi.

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