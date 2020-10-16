Kuyrukkakanın beslenme anı DHA objektifine yansıdı



Selim KAYASerdar SUNAR/MARDİN, (DHA)TÜRKİYE'de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görülen nadir kuşlardan biri olan kuyrukkakanın (Oenanthe oenanthe) beslenme anı Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) objektifine yansıdı. Dicle Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, kuyrukkakanların besin zincirinde önemli bir işlevleri olduğunu belirterek, "Bulundukları yerde avlanmalarıyla böcek sayılarını kontrol ederler. Aynı zamanda sayılarının artışıyla da kendileri farklı yırtıcılara besin olurlar. Anadolu'da çok farklı yerlerde, step alanlarda, kayalıklarda, açık alanlarda yaşıyorlar" dedi.

Mardin merkez Artuklu ilçesinin kırsal kesiminde kanatlı karıncaları avlayan kuyrukkakanın beslenme anı kameraya yansıdı. Açık arazilerde yaşayan ötücü bir kuş olan kuyrukkakanlar, yuvalarını ise genellikle köstebeklerin kazıdığı tünellerle üst üste yığılmış kayalıklar arasında inşa ediyor. Zaman zaman mezarlıklarda yuva yapan bu kuşların en bilinen özelliklerinden biri ise kuyruklarını bir aşağı, bir yukarı doğru sallamaları. Böceklerle beslenen kuyrukkakanların en sevdiği mönülerden biri de karıncalar olarak biliniyor. Havada uçan böcekleri de avlama yeteneğine sahip olan kuyrukkakanın kanatlı karıncaları avlama anı ise DHA objektifine yansıdı.

'BESİN ZİNCİRİNDE ÖNEMLİ BİR İŞLEVLERİ VAR'

Dicle Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, kuyrukkakanların besin zincirinde önemli bir işlevleri olduğunu söyledi. Kuyrukkakanın bulundukları yerde avlanmalarıyla böcek sayılarını kontrol ettiğini söyleyen Kılıç, "Anadolu'da çok farklı yerlerinde, step alanlarda, kayalıklarda, açık alanlarda yaşıyorlar. Bu türün ilginç özelliği, yüz ve maskelerinin olmasıdır. Serçeye yakın büyüklükleri vardır. Yaklaşık 14 santim büyüklüğündedirler. Böcekçildirler. Buraya çok iyi adapte olmuşlardır. Erkekleri daha albenilidir. Dişileri ise kuluçkaya yattığı için daha çok kamufle renklerle ya da toprak rengine yakın renklerle donanmış durumdalar. Dişiler pek göze çarpmaz. Dolayısıyla erkekler daha çok sayıda ürerler. Uçuş esnasında güzel bir görüntü de sergilerler. Biz onları uçarken kuyruklarındaki 'T' harfi şeklinde desenle tanıyoruz. Hemen kendilerini gösterirler. Bulundukları yerlerdeki istenmeyen haşere sayısını deyim yerindeyse dengede tutarlar. Aşırı üremelerine engel olurlar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Artuklu Selim KAYASerdar SUNAR

2020-10-16 08:25:46



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