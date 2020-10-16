Kur'an kursunda eğitim gören kadınlar sertifikalarını aldı

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Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Kur’anı Kerim kursunda 3 aylık eğitim alan kursiyerler sertifikalarını aldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bağlı Mesleki Eğitim Merkezi tarafından kadınlara yönelik Kur’anı Kerim'i okuma ve anlama kursu açıldı. Kursa katılan 17 kadına 3 ay boyunca elifba, tecvit, Kur’anı Kerim'i yüzünden okuma ve fıkıh dersleri verildi. Merkezi Eğitim Merkezi binasında düzenlenen programla eğitimlerini başarıyla tamamlayan 17 kadın kursiyerler, sertifikalarını aldı.

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