Kur'an kursunda eğitim gören kadınlar sertifikalarını aldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Kur’anı Kerim kursunda 3 aylık eğitim alan kursiyerler sertifikalarını aldı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bağlı Mesleki Eğitim Merkezi tarafından kadınlara yönelik Kur’anı Kerim'i okuma ve anlama kursu açıldı. Kursa katılan 17 kadına 3 ay boyunca elifba, tecvit, Kur’anı Kerim'i yüzünden okuma ve fıkıh dersleri verildi. Merkezi Eğitim Merkezi binasında düzenlenen programla eğitimlerini başarıyla tamamlayan 17 kadın kursiyerler, sertifikalarını aldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.