MAÜ Suriyeli mültecilerin yaşadığı sorunları ele aldı

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen göç, mültecilik ve vatandaşlık kavramları çerçevesinde Suriyeli mültecilerin Türkiye vatandaşlığı sorununu konu alan online çalıştay büyük ilgi gördü.

Tüm birimleri ile araştırma, üretme ve irdeleme çalışmalarına bir an olsun ara vermeyen Mardin Artuklu Üniversitesi, sempozyum, panel ve çalıştay etkinliklerini düzenlemeye online olarak devam ediyor. MAÜ Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından iki gün boyunca toplamda dört oturum şeklinde düzenlenen ve Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin vatandaşlığa bakışları ve vatandaşlık algıları, Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin yasal statülere göre dağılımı, Türkiye’de yabancıların vatandaş olma koşulları ve vatandaşlık mevzuatı, Suriyelilerin vatandaşlığa kabulü konusunda başka ülkelerin politikaları ve uygulamaları, uluslararası kurumların vatandaşlık politikası ve mevzuatları gibi önemli konu başlıklarının irdelendiği çalıştay büyük ilgi gördü.

Suriye’de yıllardır süren savaşın son yılların en büyük insani krizlerinden birine dönüştüğünü belirten Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, "Savaştan dolayı zorunlu kitlesel göçe maruz kalan Suriyelilerin çoğunluğu coğrafi konumu itibariyle ülkemize yöneldi. Kamu politikaları çerçevesinde uyum sürecinin hız kazanması adına eğitim, sağlık ve istihdam gibi alanlarda önemli düzenlemeler yapıldı. Ülkemiz, insani açıdan daha huzurlu bir yaşam sürdürebilmek için kendi topraklarından ayrılıp başka ülkelere göç etmek zorunda bırakılan Suriyelilere, tüm kurumları ile birlikte kucak açtı. Suriye kökenli insanların aidiyet karmaşasını ortadan kaldırmak maksadı ile Türk vatandaşlığına geçirilmesi konusunda yapılan bilimsel saha araştırmalarının düzenlenen çalıştay ile birlikte ele alınmasını son derece anlamlı buluyorum" dedi.

Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin yasal statülerinin tartışmalı bir konu olmayı sürdürmekte olduğuna değinen Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sıtkı Karadeniz, Türkiye’de eğitim gören, istihdam edilen ve kampların dışında ikamet eden önemli sayıda Suriyelinin Türkiye’deki toplumsal hayata sorunsuz şekilde katılım gösterdiğini fakat vatandaşlık konusunun tüm unsurları ile bilimsel veriler halinde ele alınmasının gerekliliğini dile getirdi.

Çalıştay sunumların yapılması ile devam etti.

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