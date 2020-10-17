Mardin'de sahte içki operasyonu 

Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahte içki imal ve satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Kızıltepe Mehmet Ali DİNLER
2020-10-17 11:36:49
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