Mardin'de sahte içki operasyonu 

O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahte içki imal ve satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Kızıltepe Mehmet Ali DİNLER

2020-10-17 11:36:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.