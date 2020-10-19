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Babası söz verip alamadan hayatını kaybetti, 6 ay sonra onun için çalmaya başladı

İHA

Mardin'de 8'inci sınıf öğrencisi Mehmet Şirin Elitaş'ın babası, oğluna bağlama alacağı sözünü verdi. Babasının, hayatını kaybetmesi ile dünyası başına yıkılan genç, çok sevdiği müzikle arasına mesafe koydu. Müzik öğretmeninin girişimleri ile kendi bağlamasına kavuşan Elitaş, bağlamayı hayatını kaybeden babası için çalmaya başladı.

Babası söz verip alamadan hayatını kaybetti, 6 ay sonra onun için çalmaya başladı

Mardin'de 8'inci sınıf öğrencisi Mehmet Şirin Elitaş'ın babası, oğluna bağlama alacağı sözünü verdi. Babasının, hayatını kaybetmesi ile dünyası başına yıkılan genç, çok sevdiği müzikle arasına mesafe koydu. Müzik öğretmeninin girişimleri ile kendi bağlamasına kavuşan Elitaş, bağlamayı hayatını kaybeden babası için çalmaya başladı.
Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Çankaya Mahallesinde yaşayıp, taşımalı eğitim ile Karalanı Mahallesinde öğrenim gören 8'inci sınıf öğrencisi Mehmet Şirin Elitaş, Güzel Sanatlar Lisesinde okuma hayali kurmaya başladı. Kendi bağlaması olmayan ve yakınlarından ödünç alarak öğrenmeye çalışan Elitaş'a babası, bağlama alacağını söyledi. Bir süre sonra babası hayatını kaybeden Elitaş'ın dünyası başına yıkıldı. Babasını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşayan Mehmet Şirin, müzik öğretmenine bağlama çalmayı bırakmak istediğini söyledi. Hayallerini bırakmasına izin vermeyen müzik öğretmeni Burcu Lüleci'nin destekleriyle Güzel Sanatlar Lisesine hayalini bırakmayan Elitaş, bağlama çalmaya tekrar başlamak istedi. Ancak bağlaması olmayan Elitaş, 6 ay boyunca bağlama çalmadı. Çocuklar İçin Çal Derneğinin sosyal medyada başlattığı kampanya ile hayaline kavuşan Elitaş, çok sevdiği bağlamasına kavuştu. Her türlü zorluğa rağmen hayalini bırakmayan Elitaş, hayatını kaybeden babasının anısına Güzel Sanatlar Lisesi sınavını kazanmak için yeniden kollarını sıvadı.

"Babam bağlama çalmamı çok beğenmişti"
Babasının bağlama çalışını çok beğendiğini belirten Mehmet Şirin Elitaş, bundan sonra hep babası için çalacağını söyledi. Elitaş, "Müzikle aram çok çok iyi, bağlamayı ilk olarak elime aldığımda çalmayı bilmiyordum ama 12 ay geçtiğinde çok güzel çalıyordum, müzik öğretmenim de beğeniyordu. Babama bağlama çalmayı öğrendiğimi söylediğimde çok sevinmişti. En son 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında bağlama çaldığımda babam çok beğenmişti, 'sana bağlama alacağım' demişti ama vefat etti. Babam vefat ettikten sonra da zaten müzikle hiç aram olmadı. Okula geldiğimde müzik öğretmenime artık müzikle uğraşmayacağımı söyledim ama müzik öğretmenim hayallerimi bırakmama izin vermedi ve onun destekleriyle bağlama sahibi oldum. Güzel Sanatlar Lisesini kazanırsam şarkıcı olmayı düşünüyorum, kazanamazsam da düğünlerde çalarım belki. Bağlamam yokken amca oğlumun bir bağlaması vardı, bazen onun yanına gidip, onun bağlamasıyla beraber ikimiz çalıyorduk. Hayallerime sımsıkı çalacağım ve hep babam için çalacağım" dedi.

"Mehmet'in azmine kayıtsız kalamadım"
Kararlılık ve azimle öğrenimini sürdüren öğrencisinin durumuna kayıtsız kalamadığını ifade eden müzik öğretmeni Burcu Lületaş ise "Dört yıl boyunca Karalanı köyünde görev yaptm, ilk 2 yılımızda enstrümanımız yoktu, fakat son 2 yılda Halk Eğitim Merkezindeki hocalarımızın desteğiyle 2 tane bağlama okulumuza getirtebildik ve bağlamaların gelişiyle bizim müzik derslerimizin kalitesi ve güzelliği arttı. Mehmet Şirin gibi yetenekli olan öğrencilerimiz öne çıktılar ve ben elimden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalıştım. Mehmet de bu konuda teneffüslere çıkamayan ve öğle aralarında çabucak yemeğini yiyip, 'Hocam bağlamayı alabilir miyim, uygun ve boş bir sınıfta çalışabilir miyim' diyen bir öğrenciydi. Bu azmini ve çabasını uzun aylar boyunca sürdürdü, ben de onun bu azim ve kararlılığına kayıtsız kalamadım. Dolayısıyla kendi kendime geçen yıl bir söz vermiştim, bir fırsat olursa bu çocuğumuza bağlama almam gerektiğini düşündüm, Güzel Sanatlar Lisesiyle alakalı onu bilgilendirdim. Olumsuz bakmadı fakat imkanları kısıtlı olduğu için sessiz kaldı. Çocuklar İçin Çal Derneğinin vesilesiyle kısmen benim kısmen de Mehmet Şirin'in hayalini gerçekleştirdik. Çocuklar İçin Çal Derneğine çok teşekkür ederim, onlara destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Mehmet gibi çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz"
Köy okullarında müzik sınıfı açan Çocuklar İçin Çal Derneği Başkanı İbrahim Yalçın da dezavantajlı çocukların hayallerini gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyledi. Yalçın, "Çocuklar İçin Çal Deneği olarak, 2016 yılında beri Türkiye'yi şehir şehir gezip, çocuklarımızın sanatsal alanda geliştiren bir dernek olarak, 2018 yılında resmi olarak bir dernek haline geldikten sonra Türkiye genelinde köy okulları ve dezavantajlı bölgelerde müzik sınıfı açıp, aynı zamanda çocuklarımızın temel ihtiyaçlarını gideriyoruz. Bugün Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Karalanı Mahallesinde Mehmet Şirin kardeşimiz için bize buradaki eski müzik öğretmeni tarafından sosyal medyadan bir video geldi. Biz Mehmet'in durumunu öğrenince çok duygulandık. Kendisi babasını yakın bir süreçte kaybetmiş ama müziğe olan tutkusu ve aşkı paha biçilemez, görülmeye değerdi. Biz hemen sosyal medyadan destekçilerimiz sayesinde bir kampanya başlatıp Mehmet'imizin hayaline kavuşmasını ve güzel sanatlar lisesine hazırlanması için bir çalışma başlattık. Nitekim çağrımıza destekçilerimiz geri dönüt veren destekçilerimiz oldu. Bu yüzden kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Nice Mehmet'lerin hayatına dokunmak için mücadelemize ve köy okullarında müzik sınıfı açmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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