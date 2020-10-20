Kızıltepe polisi öğrenciler için EBA destek sınıfı kurdu

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Mardin’in Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü, hayırsever iş adamlarının desteğiyle ilçede internet erişimi olmayan öğrenciler için 3 okulda EBA sınıfı kurdu.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri, hayırsever iş adamlarının desteğiyle ilçede 3 okula EBA destek sınıfı kurdu. Bahçelievler İlkokulunda kurulan EBA destek sınıfında internet erişim olmayan öğrenciler, eğitim öğretimlerinde kesintisiz olanaklara sahip olacak.

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