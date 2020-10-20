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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de korona virüs denetimleri devam ediyor

İHA

Mardin'de korona virüs denetimleri devam ediyor

Mardin'de korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla başlatılan denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda 21 kişiye karantinayı ihlalden, 130 kişiye de maske ve sosyal mesafeyi ihlalden cezai işlem uygulandı.
Mardin'de korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla başlatılan denetimler devam ediyor. Bu kapsamda Mardin'de 47 araç, 114 ekip, 242 personelin katılımıyla izolasyon denetimi gerçekleştirildi. Karantinayı ihlal ettiği tespit edilen 21 kişiye cezai işlem uygulanırken 130 kişiye maske ve sosyal mesafe ihlalinden 117 bin lira ceza kesildi.
Korona virüs danışma hattında karşılanan çağrılar kapsamında 162 kişiye evde sağlık hizmeti sunulurken 8 bin 98 iş yeri denetlendi. Tedbirlere uymadıkları tespit edilen iş yerlerine 18 bin 900 lira cezai işlem uygulanırken, 5 iş yerine kapama cezası verildi. 66 taksi, 223 toplu taşıma aracı olmak üzere 289 aracın denetimi gerçekleştirilirken tedbirlere uymadığı tespit edilen araçlara işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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