Mardin şehirlerarası otobüs terminalinde korona virüs denetimi

Mardin’de, İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen korona virüs salgını konulu ek genelge kapsamında şehirlerarası otobüs terminalinde korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları üzerine, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının salgınla mücadelede gelinen aşamayı değerlendirmesi sonucu uygulamaya başlanan haftanın yedi günü yapılan denetimler kapsamında Mardin Büyükşehir Belediyesi otobüs terminalinde denetim yapıldı. Denetimlere katılan Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, HES kodu ile birlikte maske, mesafe ve hijyen denetiminde bulundu. Yola çıkmak üzere olan otobüslere de binerek yolculara 'iyi yolculuklar' dileklerinde bulunan Vali Demirtaş, seyahat eden yolculara ve otobüs şoförlerine maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarını hatırlatarak salgınla mücadelede belirtilen kuralların öneminden bahsetti. Otobüs firmalarının yazıhanelerini gezerek zorunlu olan HES kodu sorgulamasını ihmal etmemelerini isteyen Vali Demirtaş, otobüs firmalarının sahipleriyle bir süre sohbet edip iş durumunu sordu.

Denetimlerde Vali Demirtaş’a Vali Yardımcısı Birkan Tatlısöz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir ve İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz eşlik etti.

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