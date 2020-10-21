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Mardin’in Artuklu ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen iki kardeşe araba çarptı. Kazada 2 kardeş ağır yaralandı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesinde meydana geldi. Bir marketin önünde kırmızı ışıkta bekleyen 9 yaşındaki Ali A. ile 10 yaşındaki ağabeyi Emir A.'ya araba çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Mardin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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