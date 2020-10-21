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Mardin'de terör örgütünün çukur eylemine katılan 6 kadın gözaltına alındı

DHA

Mardin'de terör örgütünün çukur eylemine katılan 6 kadın gözaltına alındı


MARDİN,(DHA)MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, 2015-2016 yıllarında terör örgütü mensuplarının yaptığı çukur eylemine katıldıkları tespit edilen 6 kadın, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nusaybin ilçesinde 2015-2016 yıllarında terör örgütü PKK tarafından yapılan çukur eylemine katılanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, PKK'lı teröristlerle birlikte Nusaybin'deki çukur eylemine katılıp, teröristlere yardım sağladıkları tespit edilen 6 kadını düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Gözaltına alanın şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin MARDİN,(DHA)
2020-10-21 16:53:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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