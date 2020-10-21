Mardin’de terör operasyonu: 6 gözaltı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensupları ile birlikte hareket ettikleri ve hendekbarikat eylemlerine katıldıkları tespit edilen 6 kadın gözaltına alındı.

PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre ve engellenmesine yönelik 20152016 yıllarında kentte meydana gelen hendekbarikat eylemleri ile ilgili Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma gerçekleştirildi. Nusaybin ilçesinde meydana gelen hendek ve barikat eylemine katıldıkları, örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensupları ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen 6 kadın, bugün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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