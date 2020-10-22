Mardin Büyükşehir Belediyesi şehit yakınları ve gazileri yalnız bırakmıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, 'emanetiniz emanetimizdir' ilkesi doğrultusunda şehit yakınları ile gazileri ziyaret ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Şehit ve Gazi Şube Müdürlüğü ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, Dargeçit ve Midyat ilçelerinde bulunan şehit yakınları ve gazileri evlerinde ziyaret etti. Ekipler, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın talimatları doğrultusunda ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirterek selamlarını iletti. Şehit yakını ve gazilerle bir süre sohbet eden ekipler, sorun, sıkıntı ve talepleri dinleyerek gerekli notları aldı. Ziyarette, şehit yakınları ve gazilere Kur'anı Kerim, Türk bayrağı seti ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Her zaman yanlarında olduğumuzu göstermek amacıyla Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde Şehit ve Gazi Şube Müdürlüğünü kurduk. Ekiplerimiz sürekli bir şekilde ziyaretler gerçekleştirmekte. Bu ziyaretler sayesinde ailelerin moralleri yüksek tutuluyor. Bunun yanında ihtiyaçlar, psikososyal destek, sağlık, ekonomik, yaşam standartları gibi durumları saptanıyor. Emanetiniz emanetimizdir ilkesiyle her zaman şehit yakınları ile gazilerimize sahip çıkacağız" denildi.

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