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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Temizkan minik Arin'e sahip çıktı

İHA

Kaymakam Temizkan minik Arin'e sahip çıktı

Mardin'in Nusaybin İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, Nusaybin'de ikamet eden ve henüz hastalığının teşhisi konulamayan Arin Güler'e sahip çıktı.
Nusaybin Devlet Hastanesi çocuk servisinde yatan minik Arin ve annesini ziyaret eden Temizkan, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak oyuncak hediye etti. Nusaybin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Emin Ay ve Arin Güler'in annesi Yadigar Güler'den bilgi alan Kaymakam Temizkan, kaymakamlık ve belediye olarak Arin'in tedavi edilmesi için imkanları dahilinde her türlü desteğe hazır olduklarını bildirdi.
Minik kızın hastalığının teşhisi için İstanbul'a gitmesi gerektiği bildirilmesi üzerine Kaymakam Temizkan, ailenin İstanbul'a gitmesi için tüm masraflarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına talimat verdi.
Anne Yadigar Güler, desteklerinden dolayı Kaymakam Temizkan, sanatçı Haluk Levent'e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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