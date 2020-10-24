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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemi sürecinde şifalı bitkilere rağbet arttı

İHA

Pandemi sürecinde şifalı bitkilere rağbet arttı

Mardin’de 12 yıldır şifalı bitkiler ve baharatlar üzerine çalışmalar yapan Veysi Denli, Covid19 sürecinde özellikle kış aylarında insanların soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı şifalı bitkilere yöneldiğini söyledi. Covid19 ile birlikte insanlarda bağışıklık sistemine verilen önemin daha da öne çıktığını belirten Veysi Denli, özellikle bu dönemde zencefil, udi hindi, keçiboynuzu, ıhlamur, papatya ve kordisep mantarı gibi bitkilerin daha çok tüketilmeye başlanıldığını söyledi.
Maske, sosyal mesafe ve hijyen ile birlikte bağışıklık sisteminin de güçlendirilmesinin önemli etken olduğunu kaydeden Veysi Denli, şifalı bitkilerin bu konuda önemli yer aldığını dile getirdi. Denli, "Covid19 dünyada bir pandemi sorunu ve ciddi bir sorun halinde. Toplumda bağışıklık sistemi daha bir ön plana çıktı. Bununla birlikte zencefil, udi hindi, keçiboynuzu, ıhlamur, papatya ve kordisep mantarı gibi bitkiler önem kazandı. Pandemiden kaçma gibi bir durumumuz yok. Bu nedenle maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralları ile birlikte bağışıklık sistemimizi de iyileştirmeliyiz. Bağışıklık sistemimizi iyileştirmenin birçok yolu var. Genetik yapısı bozulmuş gıdalar yüzünden iyi beslenemiyoruz. Bunun için de gıda takviyesine ihtiyacımız var. Hayatımızda ve mutfağımızda yer edinecek kültür haline getireceğimiz birçok şey var. Başta çörekotu yağı ve sirke, bunları kullanmak için hasta olmaya gerek yok. En çok önereceğimiz şeylerden biri de keçiboynuzu pekmezi ve çinko. Çinkoyu mutlak surette yiyeceklerden alamıyorsak takviye şeklinde alabiliriz. Bu dönemde ciddi rağbet görenler arasında kordisep mantarı var. Udi hindi üst solunum enfeksiyonunda çok etkili olan bir ürün, İsveç şurubu, çörekotu yağı ve keçiboynuzu bu dönemde en çok rağbet görenler arasında. Hasta olmadan bunları kültür haline getirmemiz gerekiyor. Evet çok ciddi bir korona virüs var karşımızda bununla mücadelede sadece beslenme ve bitki anlamında düşünmemek gerekiyor. Her akşam ailecek içebileceğiniz hatmi çiçeği, hibisküs çayı, kuşburnu çayı ve ıhlamur çayını öneriyorum. 4 önemli kuralımız var. İyi bir beslenme, iyi bir uyku, egzersiz ve iyi bir ruh hali ile covid19 ile güçlü bir mücadelemiz olacaktır. Probyotik ürünleri mutlaka kullanın" dedi.

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