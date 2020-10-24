Kuluçka makinesinden kaçak sigara çıktı

MARDİN, (DHA)MARDİN´de polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada kuluçka makinesinin içerisine gizlenmiş 570 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Midyat'ta yapılan uygulama sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Sürücüsün hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, araçta detaylı arama yaptı. Aramada, bagajda kuluçka makinesi içerisine gizlenmiş 570 paket kaçak sigara ele geçirdi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin
2020-10-24 12:49:51
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.