Çatı katında mangal yaparken yangın çıktı

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Emrullah KARAKAŞ/DERİK (DHA)MARDİN'in Derik ilçesinde bir apartmanın çatı katında mangal ateşinden yangın çıktı. Yangında çatıdaki odunlar küle döndü.

Yangın, öğle saatlerinde, Derik ilçe merkezindeki Çevizpınar Mahallesi'nde, 5 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Musa Dip'in yaktığı mangaldan sıçrayan alevler odunluğa sıçradı. Dip, yangına müdahale ederek, itfaiyeye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Söndürme çalışmalarının ardından yapılan incelemede, çatı katındaki odunların küle döndüğü belirlendi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Derik Emrullah KARAKAŞ

2020-10-25 16:14:50



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