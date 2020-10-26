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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MARMEK'te tedbirlere uygun şekilde kurslar başladı

İHA

MARMEK'te tedbirlere uygun şekilde kurslar başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezinde (MARMEK) yeni tip korona virüs tedbirlerine uygun şekilde kurslar başlatıldı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı MARMEK, dünya ve ülkemizde görülen yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında kurs ve eğitimlerine bir süre ara vermişti. Yeni dönem için hazırlıklarını tamamlayan MARMEK, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun olarak ev tekstili ürünleri hazırlama, şiş ve tığ örücülüğü kurslarını başlattı. Diğer el sanatları, makine nakışları, spor, dikiş, nakış, kuaförlük, kilim dokuma ve okuma yazma kursları için ise kayıtlar devam ediyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında MARMEK binasında kursların tekrardan başladığını belirten Kültür, Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanı Abdurrahman Şahin, "Dünyada ve ülkemizde görülen yeni tip korana virüs salgı nedeniyle bir süre ara vermek zorunda kaldığımız kurslarımız için bir süre önce başvuru sürecini başlatmıştık. Bu kapsamda yeteri sayıya eriştiğimiz bazı kurslarımızda eğitimlerimize başladık. Sınıflarımızda maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ediliyor. Kentimizde mutlu ve üretken kadınların yetişmesine katkıda bulunmak adına kadınlarımız için açmış olduğumuz Meslek Edindirmek Merkezimizde diğer kurslarımıza da kayıtlarımız devam ediyor. Kadınlarımızı kurslarımıza bekliyoruz. Kadınlarımızın elleriyle kentimizin unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımızın canlandırılıp yaşatılması ve geliştirilerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamaktır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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