Mardin’de 4 kişi teröristlere yardım ve yataklıktan tutuklandı

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Mardin’in Nusaybin ilçesinde hendek ve barikat eylemlerine yardım ve yataklık yapmaktan 6 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak 20152016 yıllarında Mardin’de meydana gelen hendekbarikat eylemleri ile ilgili çalışma gerçekleştirildi. Nusaybin’de meydana gelen hendek ve barikat eylemine katıldıkları, örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensupları ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen 6 kadın 21 Ekim günü yakalandı. Şüphelilerden 4’ü bugün çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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