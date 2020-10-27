Mardin'de 750 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan şok uygulamasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ve Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince MardinDiyarbakır karayolu Şeyhan mevkiinde durdurulan M.A.O. isimli şahsa ait araçta yapılan aramada 750 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.A.O. isimli şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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