Tansaş giyim mağazaları, köy okullarındaki öğrencileri unutmadı

Mardin'de bulunan Tansaş giyim mağazaları, köy okullarında eğitim gören öğrencilere kıyafet yardımında bulundu.

Sosyal sorumluluk projeleri ile adından söz ettiren Tansaş giyim mağazaları, köy okullarındaki öğrencileri de unutmadı. Köy okullarında tüm kademelerde başlayan yüz yüze eğitim ile birlikte kolları sıvayan Tansaş giyim mağazaları, maddi durumu düşük öğrencileri belirledi. Yapılan çalışmanın ardından mağaza yöneticileri, içinde ceket, gömlek, etek ve pantolondan oluşan giyim paketleri hazırladı. Tansaş giyim mağazası yetkilileri tarafından alınan hediye paketleri maddi durumu düşük köy okulu öğrencilerine dağıtıldı.

Hediyelerini alan öğrenciler, mağaza yetkililerine teşekkür etti.

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