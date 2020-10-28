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Mardin'de 1700 yıllık kilise, 7 milyon 250 bin TL'ye satışa çıkarıldı

DHA

Mardin'de 1700 yıllık kilise, 7 milyon 250 bin TL'ye satışa çıkarıldı


Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'de bulunan 1700 yıllık tescilli kilise, tapusu elinde olan İbrahim Aycun tarafından 7 milyon 250 bin TL fiyatla satışa çıkarıldı. Yıllardır depo olarak kullanılan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da kültür varlığı olarak tescillediği Mor Yuhanna Süryani Kilisesi'nin satışa çıkarılmasına kentte yaşayan Süryaniler tepki gösterdi. Mardin Kırklar Kilisesi Ruhanisi Gabriyel Akyüz, ibadethanelerin parayla satılmaması gerektiğini söyledi.
Mardin'in Teker Mahallesi Akın Sokak üzerinde bulunan ve yıllardır depo olarak kullanılan Mor Yuhanna Süryani Kilisesi, tapusunu elinde bulunduran İbrahim Aycun tarafından bir emlakçı aracılığıyla 7 milyon 250 bin liraya satışa çıkarıldı. Hristiyanlık dininin en eski ibadethanelerinden olan Mor Yuhanna Süryani Kilisesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca kültür varlığı olarak tescili yapı olarak belirlenmiş. Aycun tarafından satışa çıkarılan Mor Yuhanna Süryani Kilisesi'yle ilgili verilen satış ilanında 'Mülk şahsa ait özel bir mülktür herhangi bir kuruma ait değildir' ibaresinin yer alması dikkat çekti. İlanda, kilesinin özellikleri arasında ise içerisinde güneşe yönelik cepheli ibadet yeri ve 3 din adamına ait mezarın olduğu belirtildi.
'İBADETHANELERİN PARAYLA SATILMAMASI GEREK'
Süryaniler için önem arz eden kilisenin satılığa çıkarılması tepkilere neden oldu. Kırklar Kilisesi Ruhanisi Gabriyel Akyüz, ibadethanelerin parayla satılmaması gerektiğini ifade ederek, kendilerinin alacak imkanları olmadığını bu nedenle devletin almasını istediklerini  söyledi. Akyüz, "Kilise bir vatandaşın adına tapulu olarak tescillidir. Kendisi de başka birisinden satın aldığını anlatmıştı daha önce. Kilisenin şu anki hali çok kötü bir vaziyette. Ben defalarca ziyaret ettim. 5 yıl önce yine bu şekilde satışa sunmuştu. Kilise alınıp, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilirse iyi olur. Bizim vakfımızın bu kadar parası yoktur. Paramız olsaydı satın alırdık" dedi. DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA
2020-10-28 09:12:06

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