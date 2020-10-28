Mardin'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

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Mardin'de Cumhuriyet Bayramının 97'nci yıl dönümü etkinlikleri Vali Mahmut Demirtaş’ın Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97'nci yıl dönümü kutlamaları, Hükümet Konağı Meydanında Atatürk anıtının önüne çelenk sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve bayrağın göndere çekilmesi ile başladı. Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek gerçekleşen törende, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ile 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş Atatürk anıtına çelenk sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve göndere bayrak çekilmesinin ardından sona erdi.

Törene, Vali Mahmut Demirtaş, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, siyasi parti temsilcileri, askeri ve mülki erkan, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ile vatandaşların katıldı.

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