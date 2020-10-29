Midyat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

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Mardin'in Midyat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Hükümet Konağı önündeki tören Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Kaymakam Tekin Dundar'ın konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Müzik şöleni ve mehter takımı gösterisinin ardından tören sona erdi.

Törene, Kaymakam Tekin Dundar, Garnizon Komutanı Albay Türken Tuna, Belediye Başkan Vekili Metin Kutlu, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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