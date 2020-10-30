PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Şivan'ın adı camide yaşatılacak



Selim KAYA/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)SURİYE'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'li teröristlerce Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan 3 çocuk babası Şivan Çetin'in (30), adı ibadete açılan camiye verildi.

'Barış Pınar Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye'nin Kamışlı kentinden 11 Ekim'de Mardin'in Nusaybin'in ilçesine terör örgütü PKK'lıların düzenlediği havan saldırısında şehit olan Şivan Çetin'in adı Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nca yaptırılan camiye verildi. İbadete açılan caminin açılış programına katılan Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, camiye Şivan Çetin'in adının verilmesinin gurur verici olduğunu belirterek, caminin yapımında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Camilerin ve mescitlerin bu toprakların kimliği, tapusu olduğunu belirten Vali Demirtaş, "Bir yıl önce şehit olan Şivan kardeşimizin adını vermeleri de hakikaten gurur verici bir durum. Burada başta Şivan kardeşimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize acil şifalar diliyorum. Şüphesiz ki en fazla üzerinde durduğumuz şey medeniyetimizin önemli değerlerinden olan camilerimizin ve mescitlerimizin güzel bir şekilde onarılması ve restore edilmesidir. Çünkü onlar bu toprakların bir kimliği, bir tapusudur. Bu topraklarda var olduğumuz ve kıyamete kadar var olacağımızın bir nişanesidir. En hayırlınız hizmet edeninizdir düsturunca bugün bu hizmeti yaptığınız için sizleri de tebrik ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mardin / Nusaybin Selim KAYA

2020-10-30 17:31:39



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