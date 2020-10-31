MHP İstanbul Milletvekili Erdem, Mardin İl Başkanlığını ziyaret etti

– MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, MHP Mardin İl Başkanlığını ziyaret etti.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Şırnak İl Kongresi’nden sonra MHP Mardin İl Başkanlığını ziyaret etti. MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş ve ekibine azimli çalışmalarından dolayı teşekkür eden MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve yakınlarına ve Türkiye’ye başsağlığı dilediğini belirtti. Erdem, “Mardin olalı bu kadar güzel hareketlilik yakalamamıştı. Çok şükür buraya geldik. Bütün ilçelerimiz burada. İl başkanımız, il kadın kollarımız ve ilçe kadın kollarımız burada. Ben hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Tabi gündem hepimizin acı içerisinde takip ettiği İzmir depremi ile sarsıldı. İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve kederli ailelerine sabır diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun” dedi.

Azerbaycan ordusunun Karabağ’la ilgili bir mücadele yürüttüğünü belirten Erdem, “Allah’ın izniyle Türk’ün toprağı Türk kalacak ve Karabağ’ıda en kısa zamanda Türk topraklarına katacağız. İşgalci Ermenistan’ında oradan gönderilmesi için gereğinin yapılacağına inanıyoruz. Yüreğimiz ve dualarımız kahraman Azerbaycan ordusu ile” dedi.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, ziyaretinin ardından il binasından ayrıldı.

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