Seyir halindeki araç alev alev yandı

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Mardin’de seyir halindeki bir araç alev alev yandı.



Olay, Mardin’in Artuklu ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir araç yolda ilerlerken alevler yükselmeye başladı. Bir anda aracı saran alevleri araç sahibi ve vatandaşlar müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Alev alev yanan araç balkonda oturan bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.

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