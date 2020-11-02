Dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen taburcu oldu

Dünyanın en uzun insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabına giren Mardinli Sultan Kösen, korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.
Mardin’in Derik ilçesi Dere köyünde yaşayan, dünyanın en uzun insanı ünvanına sahip Sultan Kösen korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından kronik rahatsızlıkları nedeniyle hastanede yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Kösen, hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. Kösen yaptığı açıklamada, "Taburcu oldum şu an evdeyim. Enfeksiyon kapmıştım, atlattım" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.