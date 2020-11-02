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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suriye ekmeğini üreterek geçimini sağlıyor

İHA

Suriye ekmeğini üreterek geçimini sağlıyor

Suriye’nin Deyrizor bölgesinden 3 yıl önce kaçarak Mardin Kızıltepe’ye yerleşen Muhammed Elğarb toprak tandırda ürettiği Suriye ekmeğiyle geçimini sağlıyor.
Muhammed Elğarb 3 yıl önce ailesi ile birlikte Suriye’nin Deyrizor bölgesinden kaçarak Kızıltepe’ye yerleşti. Yeni mahallede çamurdan yaptığı fırında Suriye ekmeği üretmeye başlayan Muhammed Elğarb, geçimini böyle sağlıyor. Kızıltepeliler de zamanla Suriye ekmeğine büyük rağbet göstermeye başladı. İşlerinin iyi olduğunu ifade eden Elğarb, “Bu işi dedelerimiz de yapıyordu. Bu bizim işimizdir. Şimdi buraya gelip çalışıyoruz. Elhamdülillah işimiz böyle iyidir. Kızıltepeliler de bizim ekmeğimize büyük ilgi gösterdi. Vatandaşlar Suriye ekmeğinin geç bayatladığını bunun için bu ekmeği tercih ettiklerini söylüyor. Biz de elimizden geldiğince vatandaşlara hizmet etmek için çalışıyoruz. Savaş son bulduğunda, huzur ortamı tekrar sağlandığında vatanıma döneceğim ve orada da yine ekmek yapacağım” dedi.
Kızıltepeliler de Suriye ekmeğinin geç bayatladığını ifade ediyor.

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