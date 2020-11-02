Mardin’de son 4 ayda düzenlenen operasyonlarda 426 kilo eroin ele geçirildi

Mardin’de son 4 ay içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 426 kilo 495 gram eroin, 16 kilo 574 gram esrar ve 8 kilo 752 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen maddeler basınla paylaşıldı. Buna göre, son 4ay içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 426 kilo 495 gram eroin, 15 kilo 574 gram esrar, 8 kilo 752 gram metamfetamin, 151 adet sentetik ecza, 8 adet captagon, 13 gram kokain, 194 adet ecstasy hap ve 2,82 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Kentte son 4 ayda uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik 37 olay meydana gelirken olaylarla ilgili olarak 79, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı yönelik 307 olayda ise 343 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapıldı.

Terör örgütlerinin finans kaynaklarından olan olayların engellenmesi ve bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi.

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