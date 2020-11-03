Kuveyt Büyükelçisi Al-Zawawi Rektör Özcoşar ile bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuveyt Büyükelçisi Al-Zawawi Rektör Özcoşar ile bir araya geldi

İHA

Kuveyt Büyükelçisi Al-Zawawi Rektör Özcoşar ile bir araya geldi

Kuveyt Ankara Büyükelçisi Ghassan AlZawawi, Mardin programı kapsamında Artuklu Üniversitesini ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ile bir araya geldi.
Rektör Özcoşar, Kuveyt Ankara Büyükelçisini Mardin'de, üniversitelerinde ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Rektör Özcoşar, "İlk olarak geçtiğimiz günlerde vefat eden Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah için büyükelçi nezdinde kardeş Kuveyt halkına taziyelerimi iletmek isterim. Ayrıca ülkenin yeni emiri Şeyh Nevaf Ahmed Cabir el Sabah’a da yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum. İki kardeş ülke arasında çok derin ve köklü ilişkiler mevcut. Biz de Mardin Artuklu Üniversitesi olarak üniversitemiz bünyesinde çeşitli dallarda Arapça programlarımızı sürdürmekteyiz. Bunlara ek olarak sağlık ve İslami finans alanlarında da benzer bir çalışma yapma düşüncemizi büyükelçi ile değerlendireceğiz. Ayrıca mevcut Arapça programlarının daha da geliştirilmesi ve El Cezeri İslam Bilim Tarihi Müzesi olarak faaliyete girmesini planladığımız Kasımiye Medresesi ile ilgili de ortak çalışmalar yapılması konusunu istişare edeceğiz" dedi.
Mardin'in kendisinde çok ayrı bir yerinin olduğunu ifade eden Büyükelçi AlZawawi de "Mardin'in İslam dini ve kültüründe bölge tarihinde çok müstesna bir yeri var. O yüzden Mardin bölgemiz ve medeniyetimiz için çok önemli bir şehir. Bu ziyaretimizde rektör ile ortak yapılabilecek çalışmalar konusunda bir görüşmemiz olacak. Misafirperverlikleri için kendisine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim" diye konuştu.
Rektör Özcoşar, Büyükelçi AlZawawi’ye ziyaret anısına bir plaketin yanı sıra, editörlüğünü yaptığı iki ciltlik Artuklular kitabını takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardinli ressam, ziftten ürettiği tabloları Berlin'de sergileyecek
YEREL HABERLER Mardinli ressam, ziftten ürettiği tabloları Berlin'de ...
Mardin'de eğitime destek toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Mardin'de eğitime destek toplantısı yapıldı
9 yaşındaki çocuk, balkondan düşerek can verdi
YEREL HABERLER 9 yaşındaki çocuk, balkondan düşerek can verdi
Mardin’de son 4 ayda düzenlenen operasyonlarda 426 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Mardin’de son 4 ayda düzenlenen operasyonlarda 426 ...
Mardin'de Gençlik Merkezi, öğrencileri TYT-AYT sınavlarına hazırlıyor
YEREL HABERLER Mardin'de Gençlik Merkezi, öğrencileri TYT-AYT ...
Kuveyt Ankara Büyükelçisi Al-Zawawi Vali Mahmut Demirtaş ile görüştü
YEREL HABERLER Kuveyt Ankara Büyükelçisi Al-Zawawi Vali Mahmut ...
Suriye ekmeğini üreterek geçimini sağlıyor
YEREL HABERLER Suriye ekmeğini üreterek geçimini sağlıyor
Dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen taburcu oldu
YEREL HABERLER Dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen taburcu oldu
Mardin’de itfaiye erlerinin saatler süren mücadelesi savcının takdirini topladı
YEREL HABERLER Mardin’de itfaiye erlerinin saatler süren mücadelesi ...
Mardin’de iki tır çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Mardin’de iki tır çarpıştı: 1 ölü
Seyir halindeki araç alev alev yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki araç alev alev yandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X