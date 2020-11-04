Mardin'de sözde DEAŞ Valisinin koruması yakalandı

Evimin altında fay hattı var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mardin'de düzenlenen operasyonlarda, Suriye'nin Deyrizor bölgesinde sözde DEAŞ valisinin koruması yakalandı.

Türkiye'ye yasadışı yollarla geçerken Demirtepe hudut sınır hattında yakalan 14 Suriye uyruklu şahsın yapılan araştırmasında M.H.O. isimli şahsın, Deyrizor bölgesinde sözde DEAŞ Valisi olarak bulunan Ebu Muntasır kod adlı A.E.H. isimli teröristin koruması olduğu, Munbiç'te DEAŞ terör örgütü adına YPG terör örgütü ve rejim kuvvetlerine karşı savaştığı tespit edildi. Olayla ilgili gözaltında bulunan M.H.O. isimli terörist çıkarıldığı mahkemece silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.