Mardin'de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Evimin altında fay hattı var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu teknik ve fiziki takip sonucu 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs, jandarma tarafından yakalandı.

Jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu Nusaybin ilçesi Çatalözü Mahallesinde ikamet eden 'çocukların cinsel istismarı' suçundan aranan ve kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan H.A. isimli şahıs Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin bitmesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.