Yasa dışı bahis şebekesine operasyon: 8 gözaltı

Selim KAYA/MARDİN (DHA)MARDİN ve Balıkesir'de yasa dışı bahis şebekesine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmayla yasa dışı bir bahis şebekesi tespit edildi. Jandarma ekiplerinin yaptıkları 6 aylık takipte, şüphelilerin banka hesap hareketleri, vergi kayıtları, tapu kayıtları, araç kayıtları dahil tüm faaliyetlerinin tespit edilmesinin ardından operasyon başlatıldı. Mardin ve Balıkesir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şebeke üyesi 8 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA
2020-11-04 10:19:19
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