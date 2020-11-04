Mardin'de aranan terörist yakalandı

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selim KAYA/MARDİN (DHA)MARDİN'de, terör örgütü PKK üyesi S.Z., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla evinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Ekipler, daha önce yakalanan bir teröristin ifadesinde ismi geçen ve terör örgütü PKK'ya 2014'te katılan S.Z.'nin yakalanması için harekete geçti. Jandarma ekipleri, terörist S.Z.'yi Kızıltepe ilçesindeki evine düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

S.Z.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA

2020-11-04 10:59:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.