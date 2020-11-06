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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de anaokulu öğrencilerine 'çocuk polis kimlik kartı' verildi

İHA

Mardin'de anaokulu öğrencilerine 'çocuk polis kimlik kartı' verildi

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından anaokulu öğrencileri için 'çocuk gülerse dünya güler' sloganı kapsamında 'çocuk polis kimlik kartı' ve 'trafik dedektifi kimlik kartı' hazırlandı.
Yeni eğitim öğretim döneminin başlaması üzerine Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukların bu heyecanlarında yanlarında olmak amacıyla Eski Mardin 1. Caddede bulunan Atatürk İlköğretim Okulunu ziyaret etti. Trafik ve yunus polis memurlarının katılımıyla anaokulu sınıfı öğrencilerine yönelik, 'boyama kitabı', 'çocuk polis kimlik kartı' ve 'trafik dedektifi kimlik kartı' dağıtımı yapıldı. Polis memurları tarafından çocuklara trafik kuralları ve sorumluluk bilinci aşılanarak polislik mesleği hakkında bilgilendirme de gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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