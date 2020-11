MHP Mardin 1’inci Olağan İl Kongresi gerçekleşti Tek liste ile girilen seçimde başkanlığa Ferhan Bozkuş seçildi

– Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mardin 1’inci Olağan İl Kongresi, Genel Başkan Başdanışmanı Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay’ın katılımı ile gerçekleştirildi. Tek liste ile girilen seçimde başkanlığa Ferhan Bozkuş seçildi.

MHP Mardin 1’inci Olağan İl Kongresi, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kongreye Genel Başkan Başdanışmanı, Kadın Kolları Genel Koordinatörü Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ile delegeler, partililer ve davetliler katıldı. Tek liste halinde girilen seçimlerde Ferhan Bozkuş, MHP Mardin İl Başkanlığına seçildi.

Kongrede konuşan MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin selamlarını partililere iletti. Her sokağında tarihi solumaya imkan bulunan, medeniyetlerin gözbebeği Mardin’de bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirten Taşlıçay, “Siz kıymetli gönüldaşlarımıza liderimiz, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin selamlarını getirdim. Yeteneğiyle gümüşleri işleyen bu güzel insanlar kentinde, sevgisiyle üç hilali gönüllere işleyen güçlü kadrolar olacağınıza canı gönülden inanıyorum. Bu uğurda bugüne kadar emek veren her gönüldaşımızı takdir ve tebrik ediyor, hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Dargeçit’te Gülcihan Alpsoy, Derik’te Hamdiye Temelli, Kızıltepe’de Gamze Tekin, Mazıdağı’nda Derya Çınar, Nusaybin’de Nermin Kuşçu, Ömerli’de Fatma Kaya, Savur’da Hadici Özkan ve Mardin ilimizde Meryem Kaymaz hanımefendilerin öncülüğünde Mardin’e, Milliyetçi Hareket Partisi’ne ve 2023 lider ülke Türkiye idealimize ruh katacak kadınlarımıza üstün başarılar diliyor, atacakları her adımda kalben yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum” dedi.



"MHP’nin tarihi zorluk ve mücadelelerle dolu"

Milliyetçi Hareket Partisi’nin tarihinin zorluklar ve mücadeleyle dolu olduğunu belirten Taşlıçay, “Tecrübe edindiğimiz bugünlerde de içerde ve dışarda zor bir süreçten geçiyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tehdidinin yanı sıra, birlik ve dirliğimize yönelik saldırı girişimleri güncelliğini koruyor. Her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır ayetinden inançla, kendimize yakışır şekilde bu zor zamanların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bu doğrultuda kongre sürecimizi, mecburi fiziksel mesafe döneminde gönül bağlarımızın sıkılaşması ve iman tazeleme vesilesi olarak görüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi, ilkeleri ve tarihiyle sıradan bir siyasal oluşum olmadığını daima ortaya koymuş ve daima Türk milletine hissettirmiştir. Yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında değil, Türk’ün olduğu her coğrafyada Türk’ün lehine hizmet etmeyi vazife bilmiş, kutsal saymıştır. Geçmişi kucaklamış, günü anlamış ve geleceğe yön vermeyi amaç edinmiştir. Bu sebeple kongre ve kurultaylar bizler için sıradan toplantılar olmanın ötesinde bir önem taşımaktadır. Bu toplantı ve birliktelikler, Türklüğün imkan ve kudretini artırma hedeflerimize yönelik hazırlık çalışmalarımızdır. Türk milleti için gece uyumayan, gündüz oturmayan hükümdarların ruhu; ömrünü ülke ve ilke odaklı sürdüren liderimizle yaşamakta, geleceğe taşınmaktadır. 57'nci Alay’daki adanmışlık, Malazgirt’teki zafer inancı ve İstiklal Savaşımızdaki fedakarlık, teşkilatlarımızın manevi dünyasının özünü oluşturmaktadır. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi’nin ‘Milliyetçi Hareket Partisi zor zamanların değil her zamanın güvencesidir’ ifadesindeki özgüvenin kaynağı da teşkilatlarımızın sahip olduğu bu yüksek ruhtur. Türk milletini yükseltecek, Türkiye Cumhuriyetini yüceltecek kodlar Milliyetçi Hareket Partisi'nin fikir ve gönül dünyasındadır. Zafer, küçük başarıların birbiri ardına sıralanması ve nihayetinde büyük bir başarı bütününe kavuşmasında saklıdır. Allah’ın izniyle kongrelerimiz sonrasında ilçelerimiz illerimize, illerimiz partimize, partimiz yüce milletimize ve devletimize güç kazandıracak, kazanan Türkiye olacaktır. İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak şiarıyla gerçekleşen ve gerçekleşecek olan kongrelerimizin partimize ve yüce Türk milletine hayırlar getirmesini temenni ediyor, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ne mutlu Türk’üm diyene” diye konuştu.



“Mardin MHP’nin kalesi olacaktır”

Daha sonra konuşan MHP Mardin İl Başkanı Ferhan Bozkuş, "istiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak" ilkesiyle gerçekleştirdikleri Mardin kongresinin parti, dava ve ülke için hayırlara vesile olmasını diledi. Bozkuş, “Milliyetçi Hareket Partisi her daim önce ülkem diyen, bu ülkenin bölünmez bütünlüğü için canını, kanını vermeye hazır olan davadır. Milliyetçi Hareket Partisi, bizlere yol ve hedef gösteren büyük lider Devlet Bahçeli gibi bir lidere sahiptir. Liderimiz Devlet Bahçeli’ye şükran ve saygılarımı arz ediyorum. Mardin Allah’ın izniyle Milliyetçi Hareket Partisi'nin kalesi olacak inşallah. Mardin’imizin huzur ve mutluluğu için Milliyetçi Hareket Partisi Mardin İl Teşkilatı olarak elimizi taşın altına koyduk, başarılı olmak için ant içtik. Bizler çalışıyoruz, koşuyoruz, terliyoruz ve mücadele ediyoruz. Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi daim kılsın. Milliyetçi Hareket Partisi Mardin teşkilatı Türkiye’de örnek teşkilat olması hedefimizdir. Bu yolda kılıcımız keskin, kararınız emin bahtınız açık olsun” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Ferhan Bozkuş, tebrikleri kabul etti.

