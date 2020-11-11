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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit Kaymakam Safitürk için Derik’te anma programı düzenlendi

İHA

Şehit Kaymakam Safitürk için Derik’te anma programı düzenlendi

Mardin Derik ilçesinde şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk için anma programı düzenlendi.
Derik Kaymakamlığına 2015 yılında atanan, İçişleri Bakanlığınca Derik Belediye Başkan Vekili olarak da görevlendirilen, makamına yerleştirilen el yapımı patlayıcının 10 Kasım 2016'da infilak ettirilmesiyle ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede, bir gün sonra şehit düşen Safitürk için Prof. Dr. Aydın Ayaydın Derik Öğretmenevinde anma programı düzenlendi. Düzenlenen programda öğretmenlerden oluşturduğu koro Safitürk’ün sevdiği türküleri seslendirdi. Öğrenciler Safitürk için yazdığı şiirleri okudu. Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hicabi Aytemür ile Tarım ve Orman İlçe Müdürü Abdullah Osmanoğlu, Derik Belediyesi binası önünde şehit anısına 4 bin zeytin fidanı dağıttı. Kaymakam Aytemür, burada yaptığı konuşmada, şehidin ailesine ve Türkiye’ye başsağlığı dileyerek, 40 yıl değil, 400 yıl geçse de Safitürk'ü unutmayacaklarını söyledi. Kaymakam Aytemür, "O hem burada hem bütün ülkede büyük değerimiz. O bizim hafızamız. Onu unutmayacağız, unutturmayacağız. Şehit Kaymakamımız Muhammet Fatih Safitürk ağabeyimizi 40 yıl, 400 yıl geçse de hatırlayacağız. Çocuklarımıza onun ismini vermeye devam edeceğiz. Onun temel hayali Derik'in şehirleşmesi, alt ve üstyapı anlamında Derik'in taşra olmaktan kurtulup şehir hayatına her anlamda sahip olmasıydı. Derik'teki çocuklarımızın vatana ve millete sadık evlatlar olması için eğitime büyük önem veriyordu. Onun, bütün Türkiye'ye mal olmuş, şu an aldığımız ödüllerden sonra bütün dünyaya mal olmuş en önemli projelerinden biri de Derik zeytini idi. Zeytin konusunda, Safitürk görevini sürdürürken 150 bin olan zeytin fidanı sayımız, Kaymakam Kafkas'ın gayretleri ile şu an 220 bine ulaştı. Hem onun aziz hatırasını yaşatmak hem de projelerini sürdürmek için Allah izin verirse 220 bin sayısını kademeli olarak 400 bine çıkarmayı planlıyoruz. Her yaptığımız işte onu hatırlıyor, 'O olsaydı ne yapardı?' diye yaptığımız projelerde onun vereceği cevapları düşünerek, çalışmalara devam ediyoruz" dedi.
Daha sonra Hacı Tahir Tacar ve Kardeşleri Cami'sinde şehit Kaymakam Safitürk için mevlit okutuldu.

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