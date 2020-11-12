Mardin’de ham petrol yüklü tır devrildi

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Mardin’in Midyat ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ham petrol yüklü tır devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Midyatİdil karayolu 33’üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ham petrol yüklü 33 BZJ 09 plakalı tır, sürücüsü A.A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü A.A., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Devrilen araçta bulunan ham petrol başka bir araca nakledilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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